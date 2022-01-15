هل عودة "الثنائي الشيعي" إلى مجلس الوزراء دائمة أم مشروطة؟

قالت مصادر مطلعة على جو "عودة الثنائي" أن "العودة إلى الحكومة لن تكون مقتصرة على الجلسة الحكومية التي ستقر الموازنة العامة، وأن الوزراء الشيعة سيشاركون في كل الجلسات التي لها علاقة بتحسين الوضعين الإقتصادي والإجتماعي، بإستثناء الجلسات التي ستخصص للتعيينات الإدارية".