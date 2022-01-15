لبنان

هل عودة "الثنائي الشيعي" إلى مجلس الوزراء دائمة أم مشروطة؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-01-2022 | 12:21
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قالت مصادر مطلعة على جو "عودة الثنائي" أن "العودة إلى الحكومة لن تكون مقتصرة على الجلسة الحكومية التي ستقر الموازنة العامة، وأن الوزراء الشيعة سيشاركون في كل الجلسات التي لها علاقة بتحسين الوضعين الإقتصادي والإجتماعي، بإستثناء الجلسات التي ستخصص للتعيينات الإدارية".
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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