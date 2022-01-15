لبنان

الدولار قد يتراجع أكثر.. إليكم السبب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-01-2022 | 12:30
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رجّحت مصادر في القطاع المالي أن تساهم عودة "الثنائي الشيعي" إلى مجلس الوزراء في إضفاء الإيجابية على سوق الدولار، ما قد يمهد لانخفاض إضافي وجديد قد تتم ملاحظته خلال الساعات المقبلة.

وقالت المصادر إنّ "تفعيل عمل الحكومة واستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يساهم في جعل الأمور تسير بانتظام، خصوصاً عندما يتم إقرار الموازنة العامة وخطة التعافي الاقتصادي".

ولفتت المصادر إلى أنّ "عودة انعقاد مجلس الوزراء يضفي ثقة، وهو عاملٌ مهم جداً على صعيد سوق الصرف والوضع الاقتصادي".
 
يُشار إلى أنّ سعر الدولار تراجع أكثر بعد التطور الإيجابي بشأن الحكومة، إذ وصل مساء إلى 25200 ليرة لبنانية علماً أنه تراوح عصراً بين 26350 - 26450 ليرة لبنانيّة.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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