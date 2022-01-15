لبنان

بعد التطور الإيجابي بشأن الحكومة.. اتصالٌ بين ميقاتي وبرّي

Lebanon 24
15-01-2022 | 12:41
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أجرى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اتصالاً برئيس مجلس النواب نبيه بري وتشاور معه في التطورات السياسية الاخيرة.
ويأتي هذا الاتصال بعدما أعلن "الثنائي الشيعي"، مساء اليوم، الموافقة على العودة إلى المشاركة في أعمال مجلس الوزراء من أجل إقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي.
 
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