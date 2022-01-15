بعد التطور الإيجابي بشأن الحكومة.. اتصالٌ بين ميقاتي وبرّي

أجرى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اتصالاً برئيس مجلس النواب نبيه بري وتشاور معه في التطورات السياسية الاخيرة.

ويأتي هذا الاتصال بعدما أعلن "الثنائي الشيعي"، مساء اليوم، الموافقة على العودة إلى المشاركة في أعمال مجلس الوزراء من أجل إقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي.