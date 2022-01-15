من لبنان.. مشهدٌ لعسكريين يؤدون خدمتهم في البرد ووسط الثلوج

نشرت قيادة الجيش عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لعسكريين يؤدون خدمتهم العسكرية في البرد وعلى الثلوج.

وأرفق الجيش الصور بتعليقٍ جاء فيه: "سنبقى على عهدنا ووعدنا، كالثلج رمز السمو والأمل".