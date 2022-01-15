لبنان

من لبنان.. مشهدٌ لعسكريين يؤدون خدمتهم في البرد ووسط الثلوج

Lebanon 24
15-01-2022 | 12:47
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نشرت قيادة الجيش عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لعسكريين يؤدون خدمتهم العسكرية في البرد وعلى الثلوج.
 
وأرفق الجيش الصور بتعليقٍ جاء فيه: "سنبقى على عهدنا ووعدنا، كالثلج رمز السمو والأمل".
 

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