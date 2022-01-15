الجميّل يعلق على بيان "الثنائي الشيعي" بشأن الحكومة.. ماذا قال؟

غرّد رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "كان بعد ناقص تربحونا جميلة انكن قررتوا تحضروا اجتماعات لحكومة شلّيتوا البلد سنة تتشكلوها وانتو قاطعتوها من وقت ما تشكلت لتمنعوا تحقيق العدالة بجريمة العصر! بوقت اللبناني غير قادر يدفع اي فاتورة مستحقة، قاعد بلا شغل، بلا كهرباء، بلا تدفئة وبلا رغيف خبز. المحاسبة على ذل الناس آتية!".

وتأتي هذه التغريدة بعدما أعلن "الثنائي الشيعي"، مساء اليوم، الموافقة على العودة إلى المشاركة في أعمال مجلس الوزراء من أجل إقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي.