لبنان

بالأرقام.. هذا ما سجله عدّاد "كورونا" في لبنان اليوم

Lebanon 24
15-01-2022 | 13:34
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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل "6019 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 814631 ، كما تم تسجيل 14 حالة وفاة".
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