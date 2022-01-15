بالأرقام.. هذا ما سجله عدّاد "كورونا" في لبنان اليوم

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل "6019 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 814631 ، كما تم تسجيل 14 حالة وفاة".