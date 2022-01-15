قرارٌ جديد بشأن ضخّ المياه في بيروت وجبل لبنان.. ما هو؟

من جميع المسؤولين عن محطات الضخ التي تشغلها المولدات الكهربائية، العودة الى تقنين ساعات تشغيل المولدات، للتمكن من الاستمرار في ضخ المياه ولو لساعات اقل من المطلوب لتوفير مادة المازوت، اي العودة الى تشغيل المولدات 7 ساعات اقصاها في اليوم. وعلى المسؤول التواصل الدائم مع الادارة وبرمجة عمله لعبور هذه الفترة الصعبة".





"نظراً لصعوبة تأمين مادة المازوت، وبعد إفادتنا من المعنيين بأن تلك المادة ستتوفر اعتباراً من 5 شباط 2022، يُطلب