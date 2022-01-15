لبنان

قرارٌ جديد بشأن ضخّ المياه في بيروت وجبل لبنان.. ما هو؟

Lebanon 24
15-01-2022 | 13:52
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أصدر رئيس مجلس إدارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران بياناً، الى مسؤولي وعمال محطات الضخ، جاء فيه:

"نظراً لصعوبة تأمين مادة المازوت، وبعد إفادتنا من المعنيين بأن تلك المادة ستتوفر اعتباراً من 5 شباط 2022، يُطلب من جميع المسؤولين عن محطات الضخ التي تشغلها المولدات الكهربائية، العودة الى تقنين ساعات تشغيل المولدات، للتمكن من الاستمرار في ضخ المياه ولو لساعات اقل من المطلوب لتوفير مادة المازوت، اي العودة الى تشغيل المولدات 7 ساعات اقصاها في اليوم. وعلى المسؤول التواصل الدائم مع الادارة وبرمجة عمله لعبور هذه الفترة الصعبة".
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