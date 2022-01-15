لبنان

أكبر شركة طيران يونانية تعلق الرحلات إلى بيروت.. ما السبب؟

Lebanon 24
15-01-2022 | 14:18
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قالت شركة طيران إيجيان اليونانية اليوم السبت إنها علقت جميع الرحلات الجوية إلى بيروت في انتظار نتائج التحقيق في سبب الأضرار التي لحقت بإحدى طائراتها التي كانت متجهة إلى العاصمة اللبنانية.

وقال بيان لأكبر شركة طيران في اليونان إن الطاقم الأرضي في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت اكتشف أضرارا خارجية في جسم الطائرة التي أقلعت من أثينا في العاشر من كانون الثاني مما دفع شركة الطيران في اليوم التالي إلى تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى بيروت.
ولم يتم ذكر تفاصيل أخرى عن الأضرار التي تم اكتشافها على سطح الطائرة الخارجي.
وقالت الشركة إنها أبلغت السلطات اليونانية وسلطات مطار بيروت بالواقعة، متوقعة تقديم تحديث بشأن استئناف الرحلات إلى بيروت في الأسابيع المقبلة.
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