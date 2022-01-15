لبنان

الجيش يوقف سيدة في الطيبة على خلفية محاولة سرقة مواشي

Lebanon 24
15-01-2022 | 14:21
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دهمت قوة من الجيش أحد المنازل في بلدة الطيبة، وأوقفت السيدة "ق.ع" على خلفية محاولة سرقة المواشي التي باءت بالفشل بعد تبادل لاطلاق النار ومقتل سوري.
وكانت قوّة من الجيش نفذت مداهمات في حي الشراونة - بعلبك، وقد جاء ذلك بعد العثور على جثة أمام مستشفى دار الحكمة في محلة الجمالية - بعلبك، والتي تعود للسوري الذي قتل جراء إطلاق النار في الطيبة. 
وأشارت المصادر الأمنية إلى أنّ صاحب الجثة كان يعمل ضمن عصابة تعود للمدعو "ح.ج."، والتي قد تكون مسؤولة عن محاولة سرقة المواشي في بلدة الطيبة. 
كذلك، قالت المصادر العسكرية لـ"لبنان24" إنّ الجيش لم يتمكن من توقيف أي فردٍ من العصابة، بل عثر على مضبوطات شملت مخدرات وأسلحة .



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