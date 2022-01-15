لبنان

رابطة "المهني": لن نعود إلى التعليم الحضوري و"الأونلاين"

Lebanon 24
15-01-2022 | 14:31
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أصدرت رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي البيان التالي: 
 
"عقدت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي اجتماعا السبت تاريخ 15/1/2022 عبر تطبيق زووم، لتقييم امكانية العودة الى التدريس وقد أصدرت البيان الآتي:
 
 لقد ضحى الأساتذة بما فيه الكفاية، ووعدوا بفتات لم يحصلوا بعد عليه.
 
إن اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي، ملاك ومتعاقدين، لم تتوفر لهم للأسف، أدنى مقومات العيش الكريم، التي تمكنهم من تأدية رسالتهم التربوية.
 
لذلك، وانطلاقا من شعورنا بالمسؤولية تجاه زملائنا، الذين نمثل، نطالب بتذليل العقبات أمام أبسط مقومات العودة الى المعاهد والمدارس الفنية وهي: 
 
- ربط الرواتب بالدولار.
- رفع السحوبات لصناديق المدارس والمعاهد كما للأساتذة.
- مضاعفة أجر الساعة.
- دعم صناديق المدارس والمعاهد.
- حصول الأساتذة والعاملين والمتعاقدين على الـ90 دولار. 
 
إن رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي التي ستتابع وتترقب نتائج اجتماع مجلس الوزراء المرتقب الاسبوع المقبل، تناشد الحكومة مجتمعة إقرار المراسيم المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية وتعديل قيمة بدل النقل (64000) ومضاعفة اجر الساعة وفك أسر المبالغ المستحقة وقيمة ما نسبته 35% المتبقية لعقود الأساتذة المتعاقدين من العام الدراسي المنصرم، وتتمنى معالجة المطالب هذه في أسرع وقت ممكن لاستئناف العام الدراسي ومعاودة الحضور الى المعاهد والمدارس الفنية الرسمية.
 
امام ما تقدم، تعلن الهيئة الإدارية للرابطة عدم العودة إلى التدريس الحضوري والأون لاين حتى توفير وتأمين مقوماتها، كما عدم حضور العاملين والاداريين إلى المدارس والمعاهد الفنية الرسمية، على أمل تنفيذ الوعود وتحقيق المطالب في القريب العاجل".
 
وختم البيان: "إنّ الهيئة الادارية للرابطة تبقي اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات والمستجدات".
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