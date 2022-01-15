لبنان

مدير عام "أوجيرو" يعتذر من بيروت.. هذا ما سيجري صباح الغد

Lebanon 24
15-01-2022 | 15:26
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كتب مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية عبر حسابه على موقع تويتر: إعلام وليس تحذير.. مع ساعات الصباح الأولى سينقطع الإتصال بدائرة بيروت الثالثة وسيتوقف سنترال المزرعة عن العمل مع نفاذ آخر ليتر مازوت لدينا.. يا ست الدنيا لا تؤاخذينا على ما فعلت البيروقراطية المقيتة فينا .. عذراً يا بيروت وكل مدينة أو ضيعة في لبنان..
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