رئيس بلدية برج البراجنة: على التجار المسارعة إلى تخفيض الأسعار

أصدر رئيس بلدية برج البراجنة المحامي عاطف منصور بياناً دعا فيه "التجار وأصحاب السوبرماركت والمحال التجارية الرأفة بالناس والنظر إليهم بعين الرحمة وتحكيم ضمائرهم والمسارعة منذ صباح الغد الأحد إلى تخفيض اسعار السلع بما يتناسب مع انخفاض سعر الدولار".وناشد التجار "التعاطف مع ظروف المواطنين الصعبة وغير المسبوقة"، لافتا إلى أن" تخفيض الاسعار سينعكس على قدرة الناس الشرائية ولو بحدودها الدنيا وسيمكنهم من الحصول على حاجياتهم الحياتية الأساسية".واشار إلى أن "المرحلة العصيبة التي نمر بها جميعنا تتطلب التكافل والتعاضد وللتجار الواجب الأول وهم مسؤولون أمام الله وأمام اهاليهم".وختم داعياً "مصلحة حماية المستهلك إلى تفعيل دورها في الرقابة وضبط السوق حماية لمصلحة المواطنين ومعيشتهم"، مُعرباً عن "استعداد بلدية برج البراجنة الدعم والمساعدة في ضبط المخالفات والابلاغ عن المخالفين".