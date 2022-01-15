لبنان

خطفا شخصاً في بر الياس.. هكذا أوقفهما الجيش

Lebanon 24
15-01-2022 | 15:37
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:
بتاريخ 15 / 1 / 2022، أوقفت دورية من الجيش في منطقة دير زنون- بر الياس كلاً من: المواطن (ع.ك) ترافقه المواطنة (ع.ب) لإقدامهما على خطف السوري (م.س) في المنطقة المذكورة. وقد عملت الدورية على تحريره ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة، وضبطت بحوزتهما بندقيتين حربيتين نوع كلاشنكوف وكمية من الذخائر العائدة لهما.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.
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