سارقان يستغلان الطقس.. هذا ما فعلاه قبل وقوعهما بقبضة "المخابرات"

أوقفت دورية لمخابرات الجيش سيارتين مسروقتين في منطقة فيسان في جرود الهرمل، وذلك بكمين محكم اثناء محاولة كل من اللبناني "م,م" بسيارة مرسيدس والسوري "ا.خ" بسيارة من نوع كيا، العبور في منطقة جبلية، مستغلين الطقس العاصف عبر سلوك طرقات فرعية، تمهيدا لتهريبهما الى سوريا.

و قامت الدورية بنقلهما الى احدى المراكز العسكرية للتحقيق باشراف القضاء المختص.