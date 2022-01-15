لبنان

سارقان يستغلان الطقس.. هذا ما فعلاه قبل وقوعهما بقبضة "المخابرات"

Lebanon 24
15-01-2022 | 15:59
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أوقفت دورية لمخابرات الجيش سيارتين مسروقتين في منطقة فيسان في جرود الهرمل، وذلك بكمين محكم اثناء محاولة كل من اللبناني "م,م" بسيارة مرسيدس والسوري "ا.خ" بسيارة من نوع كيا، العبور في منطقة جبلية، مستغلين الطقس العاصف عبر سلوك طرقات فرعية، تمهيدا لتهريبهما الى سوريا.
 
وقامت الدورية بنقلهما الى احدى المراكز العسكرية للتحقيق باشراف القضاء المختص. 
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