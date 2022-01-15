صاعقة تضربُ مسجداً في الضنية.. هذا ما حصل (صورة)

ضربت صاعقة قوية مسجد بلدة عزقي - قضاء الضنية، ما أدى إلى حرق ماكينة الصوت وأسلاكها.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فإنّ الصاعقة أدت إلى تعطّل الإنترنت في العديد من منازل بلدة كفرشلان.