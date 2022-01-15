لبنان

صاعقة تضربُ مسجداً في الضنية.. هذا ما حصل (صورة)

Lebanon 24
15-01-2022 | 11:04
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ضربت صاعقة قوية مسجد بلدة عزقي - قضاء الضنية، ما أدى إلى حرق ماكينة الصوت وأسلاكها.
 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فإنّ الصاعقة أدت إلى تعطّل الإنترنت في العديد من منازل بلدة كفرشلان.
 
 
 
 
 
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