لبنان

اعداد الموازنة قيد الانجاز

Lebanon 24
15-01-2022 | 23:08
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قطع اعداد الموازنة شوطاً مهماً في ضوء سلسلة اجتماعات عقدها الرئيس ميقاتي خلال الايام الماضية بعيداً عن الاضواء مع وزير المال ووزراء ومسؤولين معنيين، ومشاورات مع الجهات المانحة وفق ما نقلت «الديار» عن مصادر وزارية مطلعة.

أضافت المصادر ان رئيس الحكومة سيستكمل هذه الاجتماعات في الاسبوع المقبل، آملة في انجاز الموازنة بمندرجاتها: القانون والفذلكة والارقام لتكون جاهزة أمام مجلس الوزراء في أقرب وقت.
وحرصت المصادر على عدم تحديد موعد لانهاء الموازنة، لكنها لم تستبعد أن تكون جاهزة أمام مجلس الوزراء في غضون أسبوع أو عشرة أيام.
وحسب المعلومات فان الرئيس ميقاتي سيدعو فور جهوزها مجلس الوزراء الى الانعقاد، مشيرة في الوقت نفسه الى ان خطة التعافي الاقتصادي بدورها قطعت شوطاً كبيراً وان البحث مستمر في موضوع توزيع الخسائر بعد تحديد حجمها كما اعلن نائب رئيس الحكومة والتي بلغت حوالى 69 مليار دولار.
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