لبنان

إليكم الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج!

Lebanon 24
15-01-2022 | 23:48
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أفادت غرفة التحكم المروري بأنّ الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج هي:

عيناتا - الأرز 
عيون السيمان - حدث بعلبك 
المنيطرة - حدث بعلبك 
العاقورة - حدث بعلبك
جرد مربين - الهرمل 
الهرمل - سير الضنية.

أما طريق الأرز حتى المصعد الكهربائي فسالكة أمام السيارات المجهزة بسلاسل معدنية أو السيارات ذات الدفع الرباعي، وكذلك طريق معاصر الشوف - كفريا.
كما ذكرت أنّ طريق تنورين - حدث الجبة وتنورين - اللقلوق سالكتين أمام المركبات المجهزة بسلاسل معدنيه أو ذات الدفع الرباعي.
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