إليكم الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج!





عيناتا - الأرز

عيون السيمان - حدث بعلبك

المنيطرة - حدث بعلبك

العاقورة - حدث بعلبك

جرد مربين - الهرمل

الهرمل - سير الضنية.



أما طريق الأرز حتى المصعد الكهربائي فسالكة أمام السيارات المجهزة بسلاسل معدنية أو السيارات ذات الدفع الرباعي، وكذلك طريق معاصر الشوف - كفريا. أفادت غرفة التحكم المروري بأنّ الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج هي:عيناتا - الأرزعيون السيمان - حدث بعلبكالمنيطرة - حدث بعلبكالعاقورة - حدث بعلبكجرد مربين - الهرملالهرمل - سير الضنية.أما طريق الأرز حتى المصعد الكهربائي فسالكة أمام السيارات المجهزة بسلاسل معدنية أو السيارات ذات الدفع الرباعي، وكذلك طريق معاصر الشوف - كفريا.

كما ذكرت أنّ طريق تنورين - حدث الجبة وتنورين - اللقلوق سالكتين أمام المركبات المجهزة بسلاسل معدنيه أو ذات الدفع الرباعي.