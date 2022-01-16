المنخفض الايسلاندي يزنّر المنطقة: طقس "سيبيري" في لبنان.. سيناريو 2015 يعيد نفسه!

يسيطر فوق لبنان منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة على الحوض الشرقي للمتوسط وسينحسر تدريجيا مع دخول الكتلة القطبية الجافة التي تؤدي الى موجة من الصقيع والجليد على المرتفعات حتى ظهر يوم الثلاثاء المقبل، حيث يؤثر منخفض جوي رطب متمركز جنوب غرب تركيا مصحوب برياح شديدة وامطار (معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الثاني ما بين 11 و 19 درجة مئوية).

اليوم الأحد سيكون الطقس غائما مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، يتشكل الضباب على المرتفعات وتهطل الامطار خلال فترة قبل الظهر مع حدوث برق و رعد فجرا، وتتساقط الثلوج على ارتفاع ال1000 متر وما دون في المناطق الداخلية والتي يستمر سقوطها حتى فترة بعد الظهر. تنشط الرياح الشمالية، ويتحول الطقس مساء إلى صاف مع دخول الكتلة القطبية، بحيث تتشكل طبقة من الصقيع والجليد في المناطق التي تعلو عن 800 متر ليلا، لذا يحذر من خطر الانزلاق.

وفي سياق متصل أشار الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان المنخفض الايسلاندي سيزنّر الشرق الاوسط بالكتل الجليدية وسيناريو 2015 يعيد نفسه بانهيار درجات الحرارة، وأشار إلى موجات قطبية لأسبوع وان الحرارة ستلامس -10 تحت الصفر بقاعاً و-6 تحت الصفر على ارتفاع 1100متر.

كما أشارت صفحة WEATHER OF LEBANON إلى انه في ساعات بعد الظهر ومساء اليوم الأحد لغاية أولى ساعات صباح الإثنين 16 و 17 كانون الثاني تكون الرياح الشمالية الباردة والجافة تعمّقت بشكل واضح على كلّ لبنان ليسود طقس سيبيري قارس البرودة فيتكوّن الصقيع و الجليد من 600-700-800متر و ما فوق.

وأضافت الصفحة إلى انه ما زالت الخرائط العالمية تلوّح لمُنخفض جوّي يترافق مع تأثيرات قطبية منتصف الأسبوع بالتزامن مع سيطرة كاملة للكتل القطبيّة الشديدة البرودة لمناطق غرب روسيا و يدعم توجّه المنخفضات الى شرق المتوسط ولبنان.