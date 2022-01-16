"بتهمة سرقة دراجة"...القاء القبض على مشتبه به في الميناء!

تمكن عدد من الشبان في منطقة الميناء من القاء القبض على المدعو "س.س" للاشتباه بقيامه بسرقة دراجة نارية.



وقد سلم المشتبه به الى شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.