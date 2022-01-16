لبنان

ما بين "قيصر" وهوكشتاين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-01-2022 | 01:30
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ربط بعض المصادر التأكيد الأميركي على دعم إستجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان من مصر والأردن عبر سوريا لتعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية، واستثناء لبنان من القيود التي يضعها "قانون قيصر"، وبين تشجيع المسؤولين اللبنانيين على المضي قدمًا في عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، خلال الزيارة التي سيقوم بها الموفد الأميركي المكلف هذه المهمة أموس هوكشتاين، إلى لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة لإستئناف مساعيه بهدف تحريك هذا الملف

وإعتبرت هذه المصادر أن واشنطن لم تكن لتتساهل في موضوع الإستثناءات من "قانون قيصر" لو لم تأتيها مؤشرّات عن إمكانية تجاوب لبنان إيجابًا مع المساعي الأميركية في عملية الترسيم.  

المصدر: لبنان 24

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