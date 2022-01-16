مهمات الدفاع المدني خلال ال 24 ساعة الماضية

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في بيان، أن "عناصرها تمكنت خلال ال24 ساعة الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل الاتي:- إخماد حرائق (عدد20) :أعشاب (عدد11):(محافظة جبل لبنان) (عدد7): رشميا - الفريديس - بلاط/جبيل - راس الحرف - الصفصاف - مشيخا - حالات .(محافظة عكار)(عدد2): قليعات .واشجار: قبعيت .(محافظة لبنان الشمالي) (عدد1): المنيه .(محافظة البقاع) (عدد1): الفرزل .منازل (عدد2) : بدنايل - الأشرفية وإنقاذ مواطنة من داخل الشقة .سيارات (عدد2) : عين ابل - كفرحاتا .كهرباء (عدد2) : غرفة كهرباء في البوار- مولد في حكر الضاهر.نفايات (عدد1) : غادير .مختلف (عدد2 ) : مشغل أجهزة تكييف في قريطم - خيمتان داخل مخيم للنازحين السوريين في قبة شمرا.- نقل وإسعاف (عدد12) :حوادث (عدد8): بعبدا (2) - صور - جبيل - حراجل - عائشة بكار - سد البوشرية - ابو شاكر.- حوادث سير (عدد4) : كورنيش صور البحري ونقل ثلاثة جرحى الى مستشفى اللبناني الإيطالي - شاتيلا ونقل مصاب الى مستشفى الساحل - قرنة شهوان وإنقاذ جريح من داخل سيارته - الكولا ونقل مصاب الى مستشفى الساحل.مجموع المهمات المنفذة خلال ال24 ساعة الماضية 32 مهمة.ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.