صورة رائعة من لبنان.. "قوس قزح" يعانق السماء والبحر بألوانه!

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة رائعة تُظهر "قوس قزح" قبالة شاطئ الجيّة - إقليم الخروب.

وكشفت الصورة التي التُقطت من بلدة برجا، عن أجواء شتويّة عامرة وحافلة بالخير.