لبنان

صورة رائعة من لبنان.. "قوس قزح" يعانق السماء والبحر بألوانه!

Lebanon 24
16-01-2022 | 02:33
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة رائعة تُظهر "قوس قزح" قبالة شاطئ الجيّة - إقليم الخروب. 
 
وكشفت الصورة التي التُقطت من بلدة برجا، عن أجواء شتويّة عامرة وحافلة بالخير. 
 
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