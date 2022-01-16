هاشم: عودة "الثنائي الشيعي" إلى مجلس الوزراء أتت انسجاماً مع القناعة والدور

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم في تصريح، أن "الخطوة التي أعلنها الثنائي الشيعي بالعودة إلى مجلس الوزراء، جاءت لتدحض كل الافتراءات والتهم ولتؤكد حرصه على مصلحة لبنان واللبنانيين متى تطلب الامر ذلك، في ظل الظروف الحياتية والمعيشية الصعبة التي وصلت اليها أمور الناس".وأضاف: "أتت العودة الى مجلس الوزراء في هذه اللحظة انسجاماً مع القناعة والدور. والحق الذي تسمح به اللعبة الديموقراطية السياسية وهي بادرة حسن نية تتطلب من القوى السياسية ان تلاقيها بالعمل على معالجة الاسباب التي دفعت الى تجميد جلسات الحكومة، والتزام الاصول الدستورية والقانونية لتأخذ الامور مسارها الطبيعي، وهذه مسؤولية وطنية يتحملها الجميع".