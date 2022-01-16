نحّاس: استقلالية القضاء شيء مقدّس لدى ميقاتي

قال عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب نقولا نحاس إنّ "قرار الثنائي الشيعي بالعودة إلى مجلس الوزراء لم يفاجئه"، مشيراً إلى أنّ "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتواصل مع الجميع".



وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، أوضح نحاس أنّ "استقلالية القضاء شيء مقدّس لدى ميقاتي"، لافتاً إلى أنّ "الموازنة باتت ناضجة نوعاً ما، وعندما تُحال إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء سيكون هناك دعوة تلقائية للحكومة".



وأشار نحاس إلى أنّ "الاتفاق بين لبنان ومصر حول الغاز بات جاهزاً تقريباً، والمهم تأمين تمويله عبر البنك الدولي من خلال قرص سيُمنح للبنان"، وقال: "من المتوقع وصول الغاز خلال شهر آذار".