لبنان

نحّاس: استقلالية القضاء شيء مقدّس لدى ميقاتي

Lebanon 24
16-01-2022 | 02:51
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قال عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب نقولا نحاس إنّ "قرار الثنائي الشيعي بالعودة إلى مجلس الوزراء لم يفاجئه"، مشيراً إلى أنّ "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتواصل مع الجميع".

وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، أوضح نحاس أنّ "استقلالية القضاء شيء مقدّس لدى ميقاتي"، لافتاً إلى أنّ "الموازنة باتت ناضجة نوعاً ما، وعندما تُحال إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء سيكون هناك دعوة تلقائية للحكومة". 

وأشار نحاس إلى أنّ "الاتفاق بين لبنان ومصر حول الغاز بات جاهزاً تقريباً، والمهم تأمين تمويله عبر البنك الدولي من خلال قرص سيُمنح للبنان"، وقال: "من المتوقع وصول الغاز خلال شهر آذار". 

إلى ذلك، أكّد نحاس أنّ "الجهد الكبير الذي يبذل في ما خص خطة التعافي الاقتصادي يتركز على الحفاظ على مكتسبات المودع وان كان لسنوات عدة"، معتبراً أن "الآفة التي ذبحت لبنان هي الدولرة، ويجب العودة إلى التعاطي بالليرة". 

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