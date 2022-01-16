تقرير: إسرائيل تتحدث عن قرار بتوريد الغاز إلى لبنان بموافقة أميركية

أفادت القناة "12" الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة وافقت على اتفاقية لتوريد الغاز إلى لبنان.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن القناة الإسرائيلية قولها إنّ "الغاز الذي سيورده الأردن عبر خط الأنابيب إلى سوريا ومن هناك إلى لبنان، سيأتي من إسرائيل، إذ أن واشنطن تستثني هذه الخطوة بسبب العقوبات التي فرضتها على النظام السوري، وسيكون الغاز الذي سيصل إلى الأردن ومن ثم الى لبنان من خزاني تامار وليفياثان الإسرائيليين".

ووفقاً لقناة "12" الإسرائيلية، فإنّ "الشخص الذي خطط لهذا الاتفاق هو المبعوث الأميركي الخاص للطاقة، عاموس هوخشتين".