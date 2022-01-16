4 جرحى في حادث سير على مفترق بلدة النخلة!

أدى إنزلاق دراجة نارية على طريق عام الكورة بالقرب من مفرق النخلة ،الى سقوط 4 جرحى بينهم 3 اطفال وقد اصيبوا بجروح ورضوض بمختلف انحاء الجسم .



وقد حضرت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة والصليب الاحمر وعملوا على نقل الجرحى الى المستشفيات المجاورة.