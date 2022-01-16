لبنان

4 جرحى في حادث سير على مفترق بلدة النخلة!

Lebanon 24
16-01-2022 | 03:19
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أدى إنزلاق دراجة نارية على طريق عام الكورة بالقرب من مفرق النخلة ،الى سقوط 4 جرحى بينهم 3 اطفال وقد اصيبوا بجروح ورضوض بمختلف انحاء الجسم .

 وقد حضرت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة والصليب الاحمر وعملوا على نقل الجرحى الى المستشفيات المجاورة.
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حادث سير

الكورة

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