لبنان

بعملية نوعية وخاطفة.. توقيف مروجَي مخدّرات في نهر الموت (صورة)

Lebanon 24
16-01-2022 | 03:42
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صدر عـن المديريـة العـامة لقوى الأمن الداخـلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالـي:

 

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات للشعبة حول قيام مجهولين بترويج المخدّرات على الأوتوستراد الممتد من جلّ الدّيب وصولاً الى جبيل.

 

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المروجَيْن. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة تمكّنت الشعبة من تحديد هويتَهما وهما:

 

     و. س. (من مواليد عام ١٩٨٨، لبناني)

     ش. خ. (من مواليد عام ١٩٨٣، لبناني)

 

بتاريخ 10-1-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، رصدت إحدى دوريات الشعبة المذكوران في محلة نهر الموت على متن سيارة نوع "بي ام" لون اسود يروّجان المخدرات على متنها في المحلة، فعملت على توقيفهما بعملية نوعية وخاطفة بعد أن أقدم الأول على شهر مسدس حربي بوجه عناصر الدورية، فتمّت السيطرة عليه وجرّدوه من السلاح.

 

   بتفتيشهما والسيارة، تم ضبط ما يلي:

 

-/84/ مظروفًا بداخلها مادة الكوكايين زنتها حوالى /235/غ

 

-/51/ "طبة بلاستيكية" بداخلها مادّة الكوكايين زِنتها /235،6/غ

 

-/4/ "طبات بلاستيكية" بداخلها مادّة باز الكوكايين زِنتها /20،8/غ

 

- دفتر "ورق لف سجائر"، مفكّرة مدون عليها حسابات و"طلبيات"، مسدس حربي مع ممشط وتسع طلقات صالحة للاستعمال، مبلغ مالي، وأربعة هواتف خلوية.

 

 
 
 

    بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدّرات على عددٍ كبيرٍ من الزبائن، وأنهم ينشطون منذ قرابة العشرين يوماً، وذلك على الأوتوستراد الممتد من جل الديب وصولاً الى جبيل، على المسلكين.

 

    أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

 

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