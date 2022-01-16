لبنان

تسربٌ للمازوت على طريق ميس حاصبيا.. ونداء إلى المواطنين لتوخي الحذر

Lebanon 24
16-01-2022 | 03:53
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أفادت "الوكالة الوطنيّة للاعلام" بأن طريق ميس حاصبيا بعد جسر الدلب، تشهدُ تسرباً لمادة المازوت. 
 
ووفقاً للوكالة، فإنّ تسرب المازوت على الطريق وصل إلى حاجز الجيش قرب مستشفى حاصبيا، وقد جرى الطلب من المواطنين توخي الحذر أثناء القيادة. 
 
 

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لبنان

حاصبيا

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