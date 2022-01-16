لبنان

أعمال النهب تتفشى في عكار...سرقة مبلغ 200 مليون ليرة و2 كيلو من الذهب! (فيديو)

Lebanon 24
16-01-2022 | 03:42
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اقدم عدد من اللصوص على سرقة منزل في حكر الحوشب عكار للمدعو سمير قجاجو، حيث قاموا بسرقة نحو ٢ كيلو ذهب مع ٢٠٠ مليون ليرة وفروا الى جهة مجهولة .
 
 
 
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