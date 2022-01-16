أعمال النهب تتفشى في عكار...سرقة مبلغ 200 مليون ليرة و2 كيلو من الذهب! (فيديو)

اقدم عدد من اللصوص على سرقة منزل في حكر الحوشب عكار للمدعو سمير قجاجو، حيث قاموا بسرقة نحو ٢ كيلو ذهب مع ٢٠٠ مليون ليرة وفروا الى جهة مجهولة .