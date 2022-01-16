الراعي: ​​​​​​​حذار اللجوء إلى تعطيل الانتخابات لأهداف خاصة مشبوهة

اشار البطريرك الماروني بشارة الراعي الى اننا نتطلع إلى الضرورة الماسّة لإجراء الانتخابات النيابية في أيار كي تقدّم نخباً وطنية جديدة، والانتخابات الرئاسية ليشعر كلّ مكوّن لبنانيّ أنّه شريك في الوطن.ولفت الراعي خلال عظة الأحد من بكركي، الى اننا نحضّ القوى السياسية والقوى المنتفضة على أن تخوض الانتخابات بنيّة التغيير لا الإلغاء، حذار اللجوء إلى تعطيل الانتخابات لأهداف خاصة مشبوهة، فالتعطيل والتصعيد المتزايد واختلاق المشاكل الدبلوماسية لا تطمئن الشعب ولا الأصدقاء.