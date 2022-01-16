قداس "التسلم والتسليم" لرئاسة اللجنة الأسقفية عدالة وسلام بين المطرانين الحاج والعمار

بدعوة من المرشدية العامة للسجون في لبنان التابعة للجنة الأسقفية عدالة وسلام المنبثقة من مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، أقيم قداس" التسلم والتسليم" لرئاسة اللجنة الأسقفية عدالة وسلام، ترأسه المطران شكرالله نبيل الحاج في دير مار يوحنا الحبيب- الرئاسة العامة- جونية.

وشارك المطران الحاج في خدمة القداس كل من صاحبي السيادة راعي أبرشية صيدا المارونية ورئيس اللجنة الأسقفية عدالة وسلام المطران مارون العمار، مار متياس شارل مراد نائب رئيس لجنة عدالة وسلام ورئيس اللجنة الأسقفية للحوار المسيحي- الاسلامي في لبنان، مرشد عام السجون في لبنان وخادم رعية زغرتا -اهدن الاب جان موره، الاب ٱيلي نصر منسق عام الهيئة الوطنية للسجون ورئيس دير مار يوحنا الحبيب- جونية، لفيف من الٱباء الكهنة، أعضاء الهيئات التنفيذية والاقليمية للمرشدية ورئيس اللجنة الاعلامية للمرشدية العامة للسجون في لبنان الصحافي جوزف محفوض وعدد من أعضائها، فضلاً عن حشد من المدعويين.

بعد تلاوة الانجيل المقدس، ألقى المطران شكرالله نبيل الحاج عظة روحية بعنوان" طوبى للذين يسمعون كلمة الله ويحفظونها"، مما جاء فيها: "جئنا جميعنا لنصلي مع المرشدين والأعضاء حتى نحمل كلمة الرب من خلال الشبان والشابات، الرهبان والراهبات، جميعهم يعملون من أجل خدمة الكنيسة وشعبها المؤمن وهم دائما على استعداد لتقديم حياتهم من أجل الانسان وافقرهم الانسان السجين".



أضاف: "ان كل واحد منا يحمل حبة القمح اي يسوع المسيح التي لا نملك غيرها، هذه الحبة نقدمها للكنيسة ولكل انسان يمر بدربنا وحياتنا. نعم هكذا عملنا ونعمل من خلال رسالتنا في لجنة عدالة وسلام والمرشدية العامة للسجون في لبنان، وستستمر الرسالة مع رئيس اللجنة الجديد صاحب السيادة المطران مارون العمار ونأمل ان تكون هناك انطلاقة جديدة لأن الناس ينتظرون منا كلمة الله".

ختم عظته بالقول:" نحن هذا الضوء الرجائي الذي سينير الانسانية من خلال كلمة الله، ونتمنى للمطران مارون العمار مسيرة عطاء مثمرة".

وبعد القداس، أقيم حفل التسلم والتسليم في قاعة الكنيسة بحضور الهيئات التنفيذية والاقليمية، راعي ابرشية كندا المارونية المطران مروان تابت، وتليت العديد من الكلمات التي تضمنت معاني المناسبة.

بداية، القى المطران شكرالله نبيل الحاج كلمة عبر فيها عن غبطته وفرحه بالمسيرة التي حملها طيلة رسالته في لجنة عدالة وسلام حيث اودع الرسالة في حضن دافىء بالايمان والعطاء والامانة المطران مارون العمار، شاكرا كل اعضاء الهيئات التنفيذية والاقليمية والمرشدية العامة للسجون في لبنان على جهودهم المبذولة من اجل الانسان.



بدوره، رد راعي ابرشية صيدا المارونية ورئيس اللجنة الأسقفية عدالة وسلام المطران مارون العمار بكلمة جوابية شكر فيها المطران شكرالله نبيل الحاج على كلماته المؤثرة وعطاءاته الانسانية وثماره الروحية التي لا تعد ولا تحصى، كما شكر الهيئات التنفيذية والاقليمية لعملها الدؤوب في سبيل خدمة الكنيسة ملخصا كلمته بالقول: "نحن وإياكم بعين الايمان التي لا تنطفي وسنكمل الطريق معا".