بعد توقف الانترنت في بيروت امس...كريدية يلوّح بالاستقالة!

كشف مدير عام هيئة "أوجيرو" عماد كريدية، أنه "عند الساعة 11:15 مساءً إنقطع الإتصال في كورنيش المزرعة بسبب "تافه"، وهو تأخر محاسب في وزارة الإتصالات عن التوقيع على ورقة لأنه لم يكن موجوداً"، موضحاً أن "البيروقراطية تقتل جهودنا لكي تستمر الخدمات للمواطن في هذا البلد، وقد إنقطعت الخدمات عن 26000 مشترك".ولفت في حديث تلفزيوني لقناة "الجديد"، إلى أنه "غداً صباحاً هناك إجتماع في وزارة الإتصالات، و"أوجيرو" لا يمكنها العمل من دون مقومات"، مشدداً على "أنني لن أقبل بأن أبقى في منصبي ما لم تتأمن الإمكانيات للعمل، ولن نتحمل مسؤولية تقاعس موجود في مكان آخر"، قائلاً: "إذا مش قادر جيب الإنترنت أترك منصبي أفضل".وأعلن أن "سنترال الأشرفية مهدد بالإنقطاع لأنه يعمل على البطاريات"، مؤكداً أن "أحد أبناء بيروت تبرع ونشكر قائد الجيش على إعلانه الإستعداد لتأمين الفيول، وبالأمس إستطعنا تأمين الفيول لمنطقة الجديدة بالدين".وكشف كريدية، أنه "تم تأمين الفيول لكل من سنترالي الأشرفية وكورنيش المزرعة، ومن المنتظر عودة سنترال المزرعة إلى الخدمة بغضون نصف ساعة إلا أن الكمية لا تكفي سوى لثلاثة أيام ليعود إلى الدوامة نفسها".