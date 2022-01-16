"خارج الخدمة".. مدينة لبنانية بلا اتصالات وكهرباء!

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنّ مدينة بعلبك تعاني من إنقطاع إرسال شبكة الخلوي "تاتش" منذ مساء أمس، كما أن ساعات التغذية بالتيار الكهربائي هي أقل من ساعتين كل 24 ساعة.