لبنان

"خارج الخدمة".. مدينة لبنانية بلا اتصالات وكهرباء!

Lebanon 24
16-01-2022 | 04:52
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنّ مدينة بعلبك تعاني من إنقطاع إرسال شبكة الخلوي "تاتش" منذ مساء أمس، كما أن ساعات التغذية بالتيار الكهربائي هي أقل من ساعتين كل 24 ساعة. 
 
 
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