ارسلان: الاستحقاق الإنتخابي مهم إنما معيشة الناس أهم بكثير

على الحكومة العودة إلى اجتماعاتها اليوم قبل الغد ونتمنى أن يقوم رئيسها استثنائياً بعقد جلسات مكثّفة عكس ما كان يحصل في الحكومات السابقة لإنهاء الكثير من الملفات العالقة
وأوّل القرارات التي يجب أن تتخذ هي التي تطال مشاكل اللبنانيين اليومية، من كهرباء وحقوق الموظفين والعاملين 1/2
— Talal Arslan (@talalarslane) January 16, 2022
على الحكومة العودة إلى اجتماعاتها اليوم قبل الغد ونتمنى أن يقوم رئيسها استثنائياً بعقد جلسات مكثّفة عكس ما كان يحصل في الحكومات السابقة لإنهاء الكثير من الملفات العالقة
وأوّل القرارات التي يجب أن تتخذ هي التي تطال مشاكل اللبنانيين اليومية، من كهرباء وحقوق الموظفين والعاملين 1/2