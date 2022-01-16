لبنان

ارسلان: الاستحقاق الإنتخابي مهم إنما معيشة الناس أهم بكثير

Lebanon 24
16-01-2022 | 04:53
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غرد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان عبر حسابه على تويتر، كاتباً: "على الحكومة العودة إلى اجتماعاتها اليوم قبل الغد ونتمنى أن يقوم رئيسها استثنائياً بعقد جلسات مكثّفة عكس ما كان يحصل في الحكومات السابقة لإنهاء الكثير من الملفات العالقة وأوّل القرارات التي يجب أن تتخذ هي التي تطال مشاكل اللبنانيين اليومية، من كهرباء وحقوق الموظفين والعاملين في القطاع العام والأساتذة بالإضافة إلى تعزيز وضع المستشفيات الحكومية في ظلّ تزايد الأعداد اليومية للمصابين ومعالجة أزمة قطاع الإتصالات؛ الإستحقاق الإنتخابي مهم جداً وسيحصل إنما معيشة الناس والوضع الإقتصادي أهم بكثير".
 
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