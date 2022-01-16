لبنان

الثلوج فعلت فعلها.. طرقات جبلية في الهرمل تنقطع تماماً

Lebanon 24
16-01-2022 | 04:58
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أدى تراكم الثلوج إلى إقفال طريق الهرمل - سير الضنية وطريق الهرمل - القبيات ومعظم الطرق الجبلية في قضاء الهرمل، مما أدى إلى عزل معظم القرى الجبلية.
 
كذلك، إنقطع إرسال شبكة الخليوي "تاتش" عن مدينة الهرمل ومنطقة البقاع الشمالي دون معرفة الاسباب.
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