الثلوج فعلت فعلها.. طرقات جبلية في الهرمل تنقطع تماماً

أدى تراكم الثلوج إلى إقفال طريق الهرمل - سير الضنية وطريق الهرمل - القبيات ومعظم الطرق الجبلية في قضاء الهرمل، مما أدى إلى عزل معظم القرى الجبلية.



كذلك، إنقطع إرسال شبكة الخليوي "تاتش" عن مدينة الهرمل ومنطقة البقاع الشمالي دون معرفة الاسباب.