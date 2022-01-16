لبنان

لبنان تحت تأثير منخفض جوي والثلوج على 900 م.. إرشادات لمصلحة الأبحاث الزراعية

Lebanon 24
16-01-2022 | 04:39
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أفادت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية Lari في تل عمارة رياق - البقاع في بيان، عن استمرار تأثير المنخفض الجوي بحيث تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وربما 1000 متر وتشتد البرودة مع وصول جهة باردة جدا اليوم، فتتساقط الثلوج على 1000 متر وربما 900 متر وتنحسر المتساقطات بعد الظهر ليحل مكانها الصقيع والجليد.

 

عصر اليوم: جليد على ارتفاع 1400 متر

مساء: جليد على ارتفاع 800 متر

مساء الاثنين: جليد على ارتفاع 700 متر

 

وطلبت من المزارعين "وضع مانع التجمد Antigel في مشعاع رادياتور وطلمبات المياه

- من أصحاب البيوت البلاستيكية ومزارع الدواجن مراقبة درجات الحرارة ليلا على ارتفاع 700 متر وما فوق، لتدفئتها عند بلوغ الحرارة درجة التجمد أي صفر، وضع مانع التجمد في مشعاع رادياتور السيارات بدءا من ارتفاع 700 متر، الانتباه الى الجليد مساء الاثنين، وصباح الثلاثاء بدءا من 700 متر".

 

كما طلبت من وزارة الأشغال والبلديات العمل على جرف الثلوج والتحضر لرش الملح بدءا من ارتفاع 700 متر.

 

ونبهت المواطنين الساكنين بدءا من 700 متر الى "تجمد المياه في القساطل المنزلية ويمكن ترك حنفية المياه مفتوحة قليلا خلال الليل لمنع تمزق القساطل عند تجمد المياه"، داعية الذين يريدون سلوك طرق ضهر البيدر وترشيش "اعتماد السيارات المجهزة بسلاسل معدنية بدءا من ظهر السبت وخصوصا يوم ومساء الأحد، صباح الاثنين وصباح الثلاثاء وعدم المخاطرة وتعريض حياتهم وحياة غيرهم للخطر".

 

وطلبت من القوى الامنية "ضبط عبور السيارات غير المجهزة لمنع حدوث انزلاق السيارات وازدحام السير وتعرض الناس للبرد الشديد".

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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