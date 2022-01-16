لبنان

منسق العزم في عكار: قرار "الثنائي الشيعي" بشأن الحكومة خطوة بالاتجاه الصحيح

Lebanon 24
16-01-2022 | 05:19
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رحب المنسق العام لـ"تيار العزم" في عكار هيثم عز الدين في بيان، بقرار "حزب الله" وحركة "امل" العودة الى حضور جلسات مجلس الوزراء، ووصفها "خطوة في الاتجاه الصحيح على طريق انتظام عمل المؤسسات الدستورية".
 
وقال: "إننا اذ نأمل ان تكون هذه الخطوة مقدمات لانفراجات اكبر على مستوى البلاد ككل، فإننا نتطلع إلى ان تكون عودة الحكومة الى العمل خاتمة لمرحلة قاتمة من تاريخ البلاد، وبداية لوضع لبنان على سكة التعافي الذي يطمح اليه الشعب بمختلف فئاته واطيافه".
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