لبنان

خدمة "أوجيرو" تتوقف في هذه المنطقة.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
16-01-2022 | 05:33
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نشرت صفحة "أوجيرو" عبر حسابها على تويتر:
"توقّفت خدماتنا ضمن نطاق سنترال الأشرفية مؤقتًا الى حين اعادة تزويدنا بمادة المازوت. 
نعتذر عن هذا الظرف الخارج عن إرادتنا."
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أوجيرو

الأشرفية

مازوت

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