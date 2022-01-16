خدمة "أوجيرو" تتوقف في هذه المنطقة.. إليكم التفاصيل

نشرت صفحة "أوجيرو" عبر حسابها على تويتر:

"توقّفت خدماتنا ضمن نطاق سنترال الأشرفية مؤقتًا الى حين اعادة تزويدنا بمادة المازوت.

نعتذر عن هذا الظرف الخارج عن إرادتنا."