لبنان

عوده: المواطن عاجز والقضاء مغلوب على أمره

Lebanon 24
16-01-2022 | 05:48
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قال متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران إلياس عوده إنّ "الإنهيار يتسارع والدولار يجتاح ما تبقى من مدخرات"، مشيراً إلى أن "الفقر يغزو الشعب واليأس يعمّ في ظل تباطؤ مميت في حماية الشعب والسعي إلى الإنقاذ".
وفي كلمة له خلال عظة الأحد في كاتدرائية القديس جاورجيوس في وسط بيروت، رأى عوده أن "المواطن عاجز والقضاء مغلوب على أمره"، وسأل: "هل اعتاد الشعب على الخوف والذلّ والخنوع؟".
وأعرب عوده عن أمله في "أن نشهد تغييراً حقيقياً جذرياً نأمله نحو الأحسن والأفضل لبلدنا وشعبه"، مشدداً على أنّ "يوم الاستحقاق الانتخابي ليس يوماً للنزهة بل هو فرصة على الجميع اغتنامها حتى يعود بلدنا الى ألقه".
 
 
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