لبنان

في هذه المنطقة أيضا... خدمة الانترنت غير متوفرة

Lebanon 24
16-01-2022 | 05:54
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افادت مندوبة "لبنان 24" عن انقطاع خدمة الانترنت في منطقة صيدا وضواحيها  منذ ساعات الصباح الباكر.
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انترنت

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