خطوة تحصل في سوق الدولار.. إليكم موعد إنتعاش الليرة

اعتبرت مصادر ناشطة في القطاع المالي إنّ التوجّه الذي يلوحُ في الأفق هو لتوحيد منصات سعر الدولار، خصوصاً مع تراجع سعر العملة الخضراء في السوق الموازية، اليوم الأحد، إلى ما دون السعر الذي يتحدّد على منصة "صيرفة"، وذلك لأول مرة منذ إطلاقها.

وحالياً، فإن سعر الدولار في السوق الموازية يتراوح بين 23500 و 23600 ليرة لبنانية، في حين أن سعر "صيرفة" يتحدد بنحو 24400 ليرة لبنانية.



وقالت المصادر لـ"لبنان24" إنّ السعر الفعلي للدولار لا تحدّده "صيرفة" خصوصاً أن التداولات فيها لا تعبّر عن حجم التبادلات في السوق، وأضافت: "تقريب المنصات يمكن أن يجعلَ القدرة على توحيد سعر الصرف أكثر قابلية للتحقق، ولكن هذا الأمر يجب أن يتم وفق خطة واضحة تدرس حاجة السوق الفعليّة من الدولار ومن ثم الانطلاق نحو توحيد سعر الصرف".