"إطفاء بيروت" يُخمد حريقاً داخل منزل في الطريق الجديدة

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه "عند الساعة 22:00 من تاريخ 15-1-2022، أخمد رجال فوج إطفاء بيروت حريقاً اندلع داخل أحد المنازل في منطقة الطريق الجديدة شارع الميسي - بناية مكداش، حيث عملت فرق الانقاذ في الفوج على إخلاء المبنى من السكان بالتزامن مع عمليات الإطفاء ومكافحة النيران.وتمت السيطرة على الحريق والحؤول دون امتداده الى الأبنية المجاورة، كما عمل رجال الإطفاء على انقاذ عدد من القطط بعد تعرضها للاختناق جراء الدخان الكثيف الناجم عن الحريق، واقتصرت الأضرار على الماديات".