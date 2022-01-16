بلدية مشحا دعت لخفض أسعار السلع.. وتحذير للمخالفين

دعت بلدية مشحا في بيان، أصحاب السوبرماركت والمؤسسات والمحال التجارية ضمن نطاقها، الى "خفض أسعار السلع والبضائع، ووضع السعر واضحاً على كل صنف، في ظل الانخفاض الكبير في سعر صرف الدولار".وحذرت البلدية من عدم الالتزام بقرارها، وأكدت القيام بجولات تفقدية على المحال ومراقبة الأسعار ابتداء من يوم غد الاثنين، بالتنسيق مع مراقبي وزارة الاقتصاد.كذلك، دعت بلدية مشحا "المواطنين المغبونين إلى رفع شكوى للبلدية، ليبنى على الشيء مقتضاه".