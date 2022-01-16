في طرابلس... حاولوا السرقة ولم يتمكنوا

أفاد مندوب "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين على محاولة اقتحام محل صوتيات في منطقة باب الرمل في طرابلس بهدف السرقة.



وقد شعر أحد الأهالي بحركة غريبة فقام بالاقتراب منهم والصراخ ما دفعهم للفرار إلى جهة مجهولة.