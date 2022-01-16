هل تفتح المدارس أبوابها غدا؟

يترنح القطاع التربوي ويعاني بشكل ملحوظ في شقيه الرسمي والخاص، وبعد الاضرابات التي ادت الى استمرار عطلة الأعياد وعدم عودة التلاميذ الى صفوفهم، علم "لبنان 24" أن العودة المرتقبة غدا لن تكون مكتملة وشاملة، اذ ان الاساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي ماضون في اضرابهم وامتناعهم عن اعطاء الدروس.أما في ما يتعلق بالمدارس الخاصة فتبدو العودة ايضا معقدة، اذ ترك الخيار للأساتذة في متابعة اضرابهم او في العودة الى التدريس وذلك بالاتفاق مع ادارة المدرسة التي ينتمون اليها، وعلى ما يبدو ستكثر الاضرابات في مدارس المتن وبيروت في حين ستشهد المناطق الأخرى نوعا من المتابعة للعام الدراسي.وفي هذا الاطار أكد مرجع تربوي لـ "لبنان 24" ان "ما يحصل لا يمكن وضعه الا في خانة التخبط التربوي الذي سينتج عنه تفاوت مناطقي وغير مناطقي على صعيد نوعية التربية والتعليم، اذ باتت هذه الخدمة تقدم حسب الأهواء والامكانات اكان في التعليم الخاص او الرسمي.