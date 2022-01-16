لبنان

حريق مولد كهربائي (صور)

Lebanon 24
16-01-2022 | 07:11
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افادت مندوبة "لبنان 24" عن احتراق مولد كهرباء في منطقة عدلون والأضرار اقتصرت على الماديات.
ويعمل الدفاع المدني على اخماد الحريق.
 
 
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