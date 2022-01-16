بعد انقطاع الانترنت في سنترال الاشرفية... إعلان هام من أوجيرو وهذا ما جاء فيه

أعلنت "أوجيرو" عبر حسابها على تويتر أنه تمّ معالجة انقطاع الخدمة في سنترال الأشرفية.

هنا وكانت قد انقطعت خدمة "أوجيرو" في منطقة الأشرفية بسبب نقص في المازوت. لقراءة الخبر الرجاء الضغط