مروجو مخدّرات في قبضة قوى الأمن.. وهذا ما ضبط بحوزتهم

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:في إطار ملاحقة تجّار ومروجي المخدّرات وتوقيفهم، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثفة، تمكّنت عناصر مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي - طرابلس في وحدة الشّرطة القضائية، بتاريخ 14-1-2022 من توقيف خمسة مروجين في محلّة البدّاوي، وهم كل من اللبنانيين:م. أ. (من مواليد عام 1999)خ. ف. (من مواليد عام 2000)ب. ع. (من مواليد عام 1997)ب. خ. (من مواليد عام 2000)ح. ف. (من مواليد عام 1995)، وهو مطلوب للقضاء بموجب خلاصة حكم بجرم تعاطي مخدّرات.ضُبط بحوزتهم /79/ غ. من مادّة الماريجوانا، كمية من الهيرويين، /4/ حبّات مخدّرة، وورقة نقدية مزيفة من فئة الـ /100/ دولار أميركي.بالتاريخ ذاته، أوقفت عناصر المكتب المذكور شخصَين في جبل محسن، بجرم ترويج مخدّرات، وهما:ع. ز. (مواليد عام 1979، لبناني)ص. م. (مواليد عام 1976، لبناني)عُثر بحوزتهما على /160/ غ. من مادّة حشيشة الكيف، كميّة من الهيرويين، /34/ حبّة مخدّرة من أنواع مختلفة.التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.