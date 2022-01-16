جولة ل"الريجي" على مصنوعات تبغية مهربة ومزورة غداً

تقيم إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" جولة عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد الاثنين، في مستودع المصادرات التابع لجهاز المكافحة، في مقرها الرئيسي في الحدث، لنماذج من مصنوعات تبغية مهربة ومقلدة ضبطتها في الآونة الأخيرة، ومنها كميات كبيرة من السجائر الالكترونية، ومعمل لتزوير التبغ المعسل.ويتخلل العرض شرح لجهودها المتواصلة في مختلف المناطق، رغم جائحة كوفيد-19 والظروف الصعبة لوضح حد للتهريب.