تغريدة لافتة للسيد حول المنصات الإلكترونية.. "المواطن فرْق دولار"

يقولون أن منصات الكترونية تتلاعب بسعر $!
دولتنا فيها مصرف لبنان وأجهزة أمنية ووزارات،
إمّا أنّ هؤلاء عاجزون فعلاً عن كشف تلك المنصات وتوقيف أصحابها أو التشويش عليها ومنعها في لبنان،
أو أن هنالك شبكة مترابطة بين الدولة والقراصنة؟!
الحقيقة:
الدولة والمنصات شركاء
والمواطن فرْق دولار
— اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) January 16, 2022
يقولون أن منصات الكترونية تتلاعب بسعر $!
دولتنا فيها مصرف لبنان وأجهزة أمنية ووزارات،
إمّا أنّ هؤلاء عاجزون فعلاً عن كشف تلك المنصات وتوقيف أصحابها أو التشويش عليها ومنعها في لبنان،
أو أن هنالك شبكة مترابطة بين الدولة والقراصنة؟!