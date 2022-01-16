تغريدة لافتة للسيد حول المنصات الإلكترونية.. "المواطن فرْق دولار"

غرد النائب جميل السيد عبر حسابه على تويتر:

"يقولون أن منصات الكترونية تتلاعب بسعر $!دولتنا فيها مصرف لبنان وأجهزة أمنية ووزارات،إمّا أنّ هؤلاء عاجزون فعلاً عن كشف تلك المنصات وتوقيف أصحابها أو التشويش عليها ومنعها في لبنان،أو أن هنالك شبكة مترابطة بين الدولة والقراصنة؟!الحقيقة:الدولة والمنصات شركاءوالمواطن فرْق دولار".